Zoológico de Brasília passa por manutenção para visitas no feriadão

PUBLICIDADE

O Jardim Zoológico de Brasília passou por obras de manutenção, realizadas pelo programa GDF Presente. A iniciativa para preparar um dos principais espaços de lazer do Distrito Federal para a recepção de visitantes durante o feriado de Carnaval.

A área foi a primeira a ser visitada pelo novo polo do programa, que agora cuida exclusivamente do Plano Piloto. A proposta é deixar o espaço bem mais bonito e seguro para receber os visitantes durante o feriado de carnaval.

Para começar os trabalhos, as equipes do Polo Central Adjacente 3 realizaram podas nas árvores, utilizaram mais de 11 toneladas de massa asfáltica em operações tapa-buracos na pista da área de visitação e perto da guarita de entrada e, com apoio do Departamento de Trânsito do DF (Detran), reconstruíram os quebra-molas na rua principal para ajudar a controlar a velocidade de 20 km/h permitida no local.

As lombadas já existiam, mas eram feitas de concreto, o que podia danificar a suspensão dos veículos e era uma reclamação constante dos visitantes. Agora, elas são construídas de asfalto e ficará mais suave passar pelas barreiras. Até esta quarta-feira (10), oito quebra-molas haviam sido construídos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O GDF Presente vai ficar no Zoológico até sexta-feira e a agenda de serviços inclui, ainda, a pintura de faixas de pedestres, a revitalização da sinalização vertical, a instalação de placas, a retirada de galhos de árvores, lixo e entulho e a pintura de alambrados. “O Zoológico vai estar aberto, mas vamos continuar fazendo o que for possível com o público no local”, afirma Lúcio dos Santos Barbosa, coordenador do polo.

Antes da pandemia, o Zoo costumava atrair 4 mil visitantes por dia em um fim de semana normal, sem feriado. O local ficou seis meses de portões fechados, mas reabriu para visitação e agora trabalha com a capacidade reduzida para 1,5 mil visitantes dentro do parque, ao mesmo tempo. À medida que as pessoas saem, os outros visitantes que aguardam na fila podem entrar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor de Administração e Logística do Zoológico, Bruno Tadeu José Ribeiro, conta que constantemente o local recebe ações do GDF, mas é a primeira vez que acontece um mutirão de vários serviços ao mesmo tempo. “Quem faz a roçagem da grama é a Novacap. Desde o ano passado, compramos um caminhão munck e nossos próprios funcionários podam as árvores. Mas esta é a primeira vez do governo aqui com o GDF Presente”, afirma.

Serviço

O Zoológico funciona de terça a domingo e feriados, das 9h às 17h, com entrada permitida somente até as 16h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília