Zoológico atinge lotação máxima pela segundo fim de semana consecutivo

Com a população cada vez mais nas ruas durante a flexibilização da quarentena, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília, que chegou à lotação máxima de 1.500 pessoas neste domingo (18).

Uma fila de carros ocupava grande parte da Estrada Parque Guará (EPGU), na entrada do local, muitos dispensados pelos funcionários por conta da lotação máxima.

Fechado durante seis meses, o zoológico reabriu as portas no primeiro dia do mês. Essa é a segunda vez que o local atingiu a lotação máxima por conta do coronavírus.

Por conta do protocolo de flexibilização, o zoológico deve disponibilizar álcool em gel para os visitantes; os espaços devem permitir espaçamento físico entre as pessoas; a limpeza e desinfecção dos ambientes deve ser feita de forma frequente, entre outros.

O Zoológico funciona das 9h às 17h, com meia-entrada de R$ 5. Para evitar filas, é importante chegar cedo, pois a entrada é por ordem de chegada.