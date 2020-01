Yolo Brasília está na lista dos nove coworkings mais elegantes do mundo

PUBLICIDADE 

O surgimento de novas profissões e formatos de trabalho contribuíram para o crescimento no número de coworkings pelo mundo. Brasília, uma cidade moderna e de arquitetura única, se adaptou ao novo modelo de negócio e ganhou o Yolo Coworking, considerado pela Beer or Coffee, um dos 9 espaços mais elegantes do segmento no mundo. A lista conta com espaços localizados em Hollywood, Los Angeles, (Estados Unidos), Xangai e Hong Kong (China), Bali (Indonésia), e até no Circulo Polar Ártico (Noruega), entre outros. No Brasil dois espaços foram citados, o Selina, na Praia Mole, em Florianópolis, e o Yolo, na orla do Lago Paranoá, na Capital.

Yolo, que é abreviatura da expressão em inglês “you only live once” expressa muito bem todo o projeto e representa o estilo de vida dos residentes e frequentadores. Localizado à beira lago, com vista para um dos principais pontos turísticos da cidade, a ponte JK, o Yolo tem a proposta de transformar o dia a dia do trabalho com inovação, conhecimento e momentos de descontração quebrando a rotina, para quem gosta de aproveitar o melhor a vida.

O rooftop, um dos destaques do ambiente, garante uma visão de tirar o fôlego, e vem sendo disputado para eventos sociais e de empresas, como agências de publicidade, empresa de tecnologia e do mercado financeiro, entre outros. Contribuiu para a indicação também, além da vista, a arquitetura diferenciada do espaço, com uma mistura de vidro, que garante a luminosidade natural; encanamentos aparentes, que dão um ar industrial e moderno; além de uma decoração pensada em cada detalhe, que mistura o sofisticado com toques retrôs.

Ana Cristina Alvarenga, idealizadora e sócia proprietária do espaço, escolheu o localização pensando em conforto e em um estilo de vida moderno para os mais exigentes profissionais e empresas de Brasília. Ela fala sobre a alegria pelo reconhecimento de estar entre os melhores do mundo. “Brasília merece um lugar em que todos possam trabalhar e se sentir conectados com a cidade e com a beleza natural; e que tenham a qualidade de vida tão desejada”, afirma Ana Alvarenga. “Estou muito feliz com o reconhecimento”, completa a empresária.

Sobre o YOLO Coworking – YOLO é um espaço de Coworking, eventos e café para quem quer aproveitar o melhor da vida, inclusive o trabalho. São quatro andares de estrutura, com 13 salas privativas, 3 salas de reunião, 24 estações de trabalho, auditório multiuso, uma Cokitchen e Rooftop que pode ser alugado para eventos sociais e corporativos, com vista privilegiada para Ponte JK.