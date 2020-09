W3 Sul testa pista exclusiva para ciclistas na Rua do Lazer

PUBLICIDADE

A faixa exclusiva para usuários de bicicletas, skates e patinetes da Rua do Lazer, na avenida W3 Sul, foi utilizada pela primeira vez nesta segunda (7). O Departamento de Trânsito (Detran-DF) é responsável pela sinalização, que teve apenas a primeira fase concluída.

Com a faixa exclusiva, a W3 passa a ser dividida da seguinte forma: as três faixas no sentido norte-sul, ao lado das quadras 700, são para ciclistas. No sentido contrário, sul-norte, ao lado das quadras 500, as três faixas são para pedestres. Isso, claro, quando for dia de Rua do Lazer (domingos e feriados).

Já foram instaladas 59 placas na extensão da avenida. Agentes do Detran estiveram no local para explicar a novidade e dar dicas sobre a convivência entre pedestres e ciclistas. O secretário de Governo, José Humberto Pires, esclarece que a demanda por sinalização veio da população.

“Em razão disso, estamos adotando uma sinalização especial. É uma característica de cidades mais modernas essa delimitação de áreas para pedestres e ciclistas, e evita o confronto entre os dois”, afirma o secretário de Governo.

Rua do Lazer

A secretaria de Esporte e Lazer apoia e busca a expansão do projeto. A chefe da pasta, Celina Leão, conta que desde que entrou na secretaria quer democratizar, cada vez mais, o esporte. “As ruas de lazer estão chegando em todas as cidades, estamos provocando as regiões administrativas e o projeto evolui em cada cidade do DF. Com o apoio integral do GDF, as ações estão acontecendo e a população praticando esporte, que é importante no combate à Covid-19”, afirma Celina Leão.

A secretária comenta ainda sobre a nova sinalização na W3 Sul, como já acontece no Parque da Cidade. “Com o mesmo espaço sendo dividido entre crianças, animais de estimação, pedestres, corredores, bicicletas, patins, skates e triciclos é acidente na certa. Dessa forma, cada um tem espaço único para a prática esportiva e não ocorre nenhum episódio grave entre eles”, conclui.

Com informações da Agência Brasília