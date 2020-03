W3 Sul: revitalização de quadra residencial a todo vapor

PUBLICIDADE 

Neste ano as quadras 502 a 508 e 513 e 514 da W3 Sul serão revitalizadas.

No ano passado as entrequadras 511/512 foram reformadas. Já neste ano as quadras 509/510 já estão em obras. A previsão de entrega é de quatro meses e o investimento será de R$ 2,3 milhões.

O projeto de reparação remodela as vias e reorganiza os estacionamentos, além de realizar arborização e paisagismo, revitalização de becos entre os blocos e recuperação e troca de piso das calçadas.

Segundo o secretário de Obras e Infraestrutura, Luciano Carvalho, um dos principais focos da reforma na avenida comercial mais antiga de Brasília é a acessibilidade. “O objetivo é modernizar os espaços e atender a realidade da população local, pois é uma lugar com grande fluxo de pessoas”, explica.

Gerente de uma loja de colchões há 25 anos, Aladias Maria Barbosa, 60 anos, diz que em todo este tempo a Quadra 508 Sul jamais passou por revitalização. “É um pedido antigo dos comerciantes. Acredito que após as obras até as vendas vão melhorar, porque será mais atrativo para os clientes”, afirma a comerciante.

Dono de um restaurante e de uma lotérica também na 508 Sul, Geovane Reis, 51 anos, reforça o entendimento de que as obras do governo local são mais do que necessárias para o conforto dos comerciantes e clientes. “Precisamos de reforma nas calçadas e acessibilidade para pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção”, resume.

Cronograma de obras

Ainda de acordo com a pasta, a licitação das quadras 513 e 514 deve ser lançada neste mês (confira o cronograma completo abaixo), com investimento de R$ 3,2 milhões. Já a proposta para as quadras 502 a 508 tem previsão de ser divulgada no primeiro semestre deste ano, enquanto a da 515/516 é esperada em três meses.

A parceria entre as esferas pública e privada marca o trabalho. O GDF vai arcar com a melhoria dos espaços públicos ao passo em que os lojistas vão reformar e padronizar fachadas das lojas. O projeto é uma parceria do governo local, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF (Fecomércio) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Luz

A iluminação da via W3 Sul e Norte foi totalmente revitalizada. Foram realizados serviços de instalação e substituição de luminárias de LED e postes de luz, além da instalação de disjuntores, pintura de postes e construção de redes de duto.

O trabalho foi realizado em duas etapas. Os serviços autorizados pela Secretaria de Obras e Infraestrutura e executados pela Companhia Energética de Brasília (CEB) têm o objetivo de dar mais segurança para a população.

Com a troca de lâmpadas antigas pelas de LED o governo local também otimiza o uso de recursos públicos, pois reduz os custos com a operação e a manutenção de luminárias, além de possibilitar economia com consumo de energia.

Com informações da Agência Brasília