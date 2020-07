Voluntários do programa “Seja um Voluntário” são reconvocados aos postos de trabalho

PUBLICIDADE

Após a secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal dar fim ao projeto “Seja um Voluntário”, desenvolvido pela pasta, as cerca de 60 pessoas orientadas a informarem a população sobre as medidas de combate à Covid-19 em 20 parques do Distrito Federal, devem retornar aos postos anteriores de trabalho. Aproximadamente 15 mil máscaras também foram distribuídas.

Os profissionais de educação física e estudantes que trabalharam no projeto chegaram a ser alocados nos horários de maior movimentação dos parques e tinham o único objetivo de informar e orientar os moradores das cidades sobre as medidas de proteção contra a pandemia do novo coronavírus.

Segundo a pasta palaciana, a iniciativa “se mostrou fundamental no período da reabertura dos parques da Capital Federal, em que os frequentadores ainda desconheciam os cuidados que deveriam ser tomados para praticarem as atividades físicas em segurança”.

Só que como a maioria das atividades esportivas retornou gradativamente ao seu funcionamento, os profissionais foram convocados a assumir os respectivos postos de trabalho que exerciam anteriormente.

Para a representante da pasta, Celina Leão, “grande parte da população já sabe como deve se comportar em ambientes públicos para evitar o contágio”.

Já a fiscalização do uso dos equipamentos de proteção individual continuará sendo feita pelo DF Legal, responsável por zelar pelo uso adequado dos instrumentos e pela punição de multa prevista nos decretos emitidas pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).