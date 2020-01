Volume de chuva supera mesmo período em 2019

PUBLICIDADE 

Nos primeiros cinco dias deste ano, choveu mais volume de água do que o registrado em todo o mês de janeiro de 2019 no Distrito Federal. É o que afirma o meteorologista, Manoel Rangel, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). “Até o momento [na tarde de ontem], foram registrados 91,7mm de chuva. Em janeiro de 2019, choveu 74mm. E o volume esperado para este mês de janeiro é 209mm”, informa.

Vale destacar que, entre o último sábado e a madrugada deste domingo, choveu 19% do previsto para todo o mês de janeiro no DF. Segundo o especialista, esse quadro caracteriza o alerta laranja. Ou seja, com as chuvas intensas, há perigo de ocorrer queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e corte de energia elétrica.

“Esse tempo de muita nebulosidade se deve ao corredor de umidade vindo desde a região Norte, na região amazônica, atingindo as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país”, explica Rangel.

Para hoje, a umidade relativa do ar deve ficar entre 95% e 65%, com temperatura mínima de 17º C e máxima de 26ºC.

“Teremos mais uma semana de tempo semelhante a semana passada, nublado a encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A previsão é de que os ventos podem atingir até 60km/h. É uma estimativa que faz parte do mês de janeiro, que é bastante chuvoso”, analisa o meteorologista.

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, não se estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

Reservatórios

Segundo dados da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), o volume do reservatório do Descoberto marcou 72,8% neste domingo. É um sinal positivo se compararmos com o dia 31 de dezembro do ano passado, quando o registro foi de 66,9% do volume total.

Por outro lado, o de Santa Maria registrou 85,4% no mesmo dia. Foi um leve aumento desde o dia 1º de janeiro, quando marcou 84,3% de volume útil.