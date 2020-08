Volta às aulas: UnB define período de ambientação

PUBLICIDADE

De maneira remota, a Universidade de Brasília (UnB) retomou as aulas na segunda-feira (17). Nesta terça (18), a instituição divulgou uma nota de boas-vindas com dicas a alunos e professores e informou que as próximas três semanas serão usadas para ambientação às tecnologias.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da UnB considera as três semanas um período ” crucial para que professores e estudantes possam alinhar informações e realizar atividades que permitam identificar problemas práticos”. “Assim, estimulamos que o período de ambientação seja pleno de negociações entre docentes e discentes, em particular na adaptação às tecnologias, com a eventual intermediação das coordenações dos cursos, conforme deliberado pelo Cepe.”

“Sugerimos aos docentes que usem essas três semanas de ambientação para ajustar o planejamento das disciplinas à realidade de cada turma e que busquem desenvolver ações para adequar as práticas pedagógicas ao modo virtual.”

Na nota, a UnB também disponibilizou canais que a comunidade pode utilizar caso haja problemas:

Em função da previsão de muitos acessos simultâneos, o ambiente Aprender 3 poderá apresentar instabilidades, particularmente nos primeiros dias. Os problemas devem ser reportados à equipe de suporte pelo e-mail apoioaprender@ead.unb.br

Questões relativas ao SIGAA podem ser reportadas à SAA pelo e-mail saa@unb.br

Questões relativas às atividades de graduação podem ser reportadas ao Decanato de Ensino de Graduação (DEG) pelo e-mail deg@unb.br

Questões relativas às atividades de pós-graduação podem ser reportadas ao Decanato de Pós-Graduação (DPG) pelo e-mail dpg@unb.br

Questões relativas a procedimentos acadêmicos da pós-graduação podem ser reportadas à SAA pelo e-mail saasrpg@unb.br

