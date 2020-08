Volta às aulas presenciais: no momento “não seria o mais recomendado”, diz secretário da Casa Civil

PUBLICIDADE

Durante coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (19) o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou que o momento atual “não seria o mais recomendado para o retorno às aulas presenciais”. Seguindo esta ideologia, o secretário de Educação do DF, Leandro Cruz, afirmou que a decisão foi tomada pensando “na preservação de vidas”.

“Desde o início, a gente colocou o dia 31 como referência na retomada às aulas. Orientados pelo governador Ibaneis Rocha, avaliaríamos dia a dia, semana a semana, mês e a mês, fase a fase da pandemia para saber o momento mais seguro para retomar as aulas no sistema híbrido [presencial e EaD]. Escutando toda a comunidade escolar, me reuni com 686 diretores e diretoras de escolas, virtualmente, às 11h30, debatemos, anunciamos a decisão do governador Ibaneis Rrocha, fruto de grande debate e, acima de tudo, observação [da pandemia]”, afirmou o responsável pela pasta da Educação.

Já o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, explica que o não retorno às aulas presenciais “não foi uma suspensão da volta às aulas”. “Deixamos claro que tínhamos uma referência no dia 31 se já tivesse sanada a questão da pandemia. Não vamos concretizar outra data. As escolas precisavam estar prontas. Tapetes, termômetros, álcool em gel, preparação de protocolo, e tudo isso foi preparado pelas escolas. Como não cedeu a curva, nós avaliamos que não é o momento do retorno às aulas. com o ensino remoto, temos a possibilidade de manter a proteção dos profissionais, estudantes e evitar que eles sejam um vetor de circulação do vírus para suas famílias”, explicou Rocha.

José Humberto Pires, secretário de Governo, afirmou que a possibilidade de acesso está sendo melhorada, para “garantir melhor acessibilidade, discutimos o retorno à teleaula, pela TV, vamos garantir a evolução e maior entrega de um ensino remoto de maior qualidade”.

