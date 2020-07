Vítimas armam “emboscada”, e PCDF prende autor de golpe do motoboy

PUBLICIDADE

A Polícia Civil (PCDF) prendeu, na tarde de terça-feira (14), um homem de 41 anos acusado de cometer o “golpe do motoboy”. A ação foi possível porque a vítima desconfiou e acionou anonimamente a corporação pelo disque-denúncia 197.

A prática funciona da seguinte forma: uma pessoa escolhe uma vítima, liga para ela e informa que os cartões bancários dela foram clonados. O golpista a orienta a cortar os cartões e entregar para um motoboy que se dirige à residência dela dentro de alguns dias. Com os cartões em mãos, os estelionatários praticam compras com os dados do lesado.

Este homem preso na terça (14), porém, foi surpreendido. Ele mirou uma vítima, ligou aplicando o golpe e combinou uma visita à casa dela. Quando chegou na residência, encontrou policiais.

O autuado confessou o crime e disse ainda que veio do Estado de São Paulo para aplicar esse tipo de golpe no Distrito Federal. A PCDF trabalha com a hipótese de ele pertencer a uma quadrilha que atua em todo o Brasil.

O coordenador da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf/PCDF), delegado Wisllei Salomão, explica a operação no vídeo abaixo:

Dicas para evitar problemas

O especialista em segurança pública e privada Leonardo Sant’Anna faz um alerta para evitar cair em armadilhas como o ‘golpe do motoboy’. “Os golpes estão cada vez mais elaborados, e quem os aplica está inovando a cada dia. Vale o bom e velho poder da informação”, comenta.

“Informem-se, não passem informações pessoais e se certifiquem com quem estão falando. Todo cuidado é pouco.”

Ressalta-se que empresas não pedem senhas por telefone ou links enviados por SMS ou WhatsApp. Também não é comum que as instituições financeiras mandem entregadores até a casa dos clientes. Toda e qualquer movimentação bancária desse tipo deve ser comunicada diretamente ao banco.

Veja mais dicas:

Não compartilhe fotos do cartão de crédito/débito;

Não passe senhas por telefone;

Não entregue documentos e cartões para desconhecidos;

Desconfie de solicitações de senha por telefone ou e-mail;

Não entregue seus cartões, mesmo que inutilizados;

Tenha cuidado ao se desfazer dos cartões. Para inutilizar, sempre destrua o chip e a tarja.

Ao perceber que foi vítima de alguma armadilha, procure a polícia imediatamente.