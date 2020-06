Vítima da PM, homem recebe alta do Hospital Regional de Planaltina

PUBLICIDADE 

Pedro Marra

redacao@grupojbr.com

Vítima de força excessiva da polícia, Wellington Luiz Maganha, 30 anos, teve alta do Hospital Regional de Planaltina na tarde desta terça-feira (2). Com escoriações nas costas, no braço e na virilha, o homem ainda teve machucados no crânio.

Imagens cedidas ao Jornal de Brasília

Parte da ação dos policiais militares que abordaram Wellington foi gravada. As imagens mostram o homem de costas para as autoridades, de cabeça baixa, se retirando do local. Um policial vai atrás, dando golpes de cassetete nas costas da vítima. Enquanto Wellington agoniza de dor, o PM o atinge por quatro vezes. Outro militar acompanhava a ação de perto.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Wellington compareceu à 16ª Delegacia de Polícia o comunicante/vítima informando que foi agredido fisicamente por policiais militares fardados.

“A vítima informou que na data data de ontem, por volta das 21:00 horas, estava saindo do mercado, após comprar um refrigerante e duas cervejas, ao sair do mercado, no estacionamento foi abordado por três policiais, sendo que determinaram que ele colocasse a mão na parede, sendo feito busca pessoal, porém não encontraram nenhum ilícito. Após isso um dos policiais desferiu um soco na costela da vítima, ato contínuo os policiais disseram para ele calar a boca, deram socos da cabeça, tendo a vítima saído correndo, sendo acertado nas costas e braço por cassetadas”, foi afirmado no Boletim de Ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE