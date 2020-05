Visitas a presídios estão suspensas até 22 de maio

PUBLICIDADE 

A suspensão das visitas às unidades prisionais do Distrito Federal permanece até o próximo dia 22 de maio. A medida, anunciada pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe) nesta sexta-feira (15), será reavaliada na próxima semana.

Os internos não recebem visitantes desde o dia 12 de março nos seis presídios do Distrito Federal. A medida tem caráter preventivo e está alinhada às ações do Governo do Distrito Federal (GDF) voltadas para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus.

Antes da suspensão, as visitas ocorriam, semanalmente, às quartas e quintas-feiras. Às sextas uma pequena parcela de sentenciados recebia visitantes.

Para viabilizar o contato de familiares e amigos com internos durante o período, as unidades prisionais passaram a permitir o envio de cartas por meio de aplicativo de mensagens. As mensagens também podem ser enviadas por meio do site da Sesipe, no link do cadastro de visitantes.

Como funciona

O familiar ou amigo cadastrado deverá acessar o mesmo link em que retira senhas para realizar visitas. Após confirmação de dados, será aberto um espaço para incluir as informações. A mensagem será impressa e entregue ao interno, pela equipe do núcleo de visitas de cada unidade prisional, e poderá responder à mensagem.

