Vírus Chapare, da Bolívia, pode ser transmitido entre humanos

Os resultados de um estudo sobre o vírus Chapare, responsável por dois surtos e quatro mortes na Bolívia, apontam que a doença pode ser transmitida também entre humanos, além de roedores. O levantamento é do Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos.

Até o momento, acreditava-se que o vírus só era contraído através de mordidas ou arranhões de roedores infectados, ou até mesmo com ingestão de alimentos pelos quais os animais tenham passado. No entanto, o último surto mostrou que médicos foram contaminados por pacientes infectados.

“Nosso trabalho confirmou que um jovem residente médico, um médico de ambulância e um gastroenterologista contraíram o vírus após encontros com pacientes infectados”, disse o epidemiologista do CDC, Caitlin Cossaboom, na segunda-feira (16).

Sobre o vírus

O último surto do Chapare havia ocorrido no ano passado. À época, três pessoas morreram. Acredita-se que o vírus esteja circulando na Bolívia há anos, mas os pacientes infectados pela doença podem ter sido diagnosticados com dengue. Isso porque os sintomas são parecidos: febre, dor de cabeça, diarreia, vômito, sangramento na gengiva, dores nas articulações e erupções cutâneas.

A infecção pelo Chapare causa problemas severos em vários órgãos.