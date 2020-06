PUBLICIDADE

Desde o último domingo (7), a Vigilância Sanitária tem intensificado as vistorias em motéis do Distrito Federal. A ação visa notificar os estabelecimentos que precisem corrigir irregularidades, para que, no Dia dos Namorados, clientes não encontrem problemas.

Agentes de fiscalização já passaram por 30 motéis, situados em Taguatinga, Sobradinho, Núcleo Bandeirante e Lago Norte.

Nessas ações fiscais são verificados, entre outros itens, a estrutura física; medidas de segurança e prevenção da saúde dos funcionários; protocolos de intensificação de realização da limpeza e desinfecção de ambientes, objetos e superfícies; protocolos com todas as etapas do processamento das roupas, de forma a garantir que todas as peças processadas estejam seguras para uso dos hóspedes.

Além disso, são fiscalizados procedimentos de higiene e boas práticas de manipulação de alimentos, bem como se foram implantados protocolos específicos de limpeza e desinfecção dos quartos, a cada utilização, a fim de evitar transmissão da covid-19.

Banheiras vetadas

A gerente de fiscalização da Vigilância Sanitária, Márcia Olivé, adverte: “É importante saber que, assim como os hotéis, os motéis ficam proibidos de disponibilizar aos hóspedes o uso e acesso a piscinas, saunas e banheiras”.

“A maioria das intimações foi sobre essas providências, e todos os motéis que foram intimados com prazo de 24 horas cumpriram a exigência.”

Nota técnica

Este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Vigilância Sanitária elaborou nota técnica com 48 medidas de prevenção de na rede hoteleira e motéis do DF, que devem ser seguidas pelo setor.

Entre as orientações, informa Márcia Olivé, está um protocolo específico para evitar o contágio pelo Sasr-CoV-2, com intensificação de limpeza e desinfecção de superfícies – ações que levam em consideração os locais com maior circulação de pessoas, depósitos e sanitários. A higienização deve ser feita no mínimo quatro vezes ao dia.

A nota técnica também prevê fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) aos profissionais desse segmento, conforme o risco a que se expõem. Está ainda prevista a capacitação para os profissionais da limpeza sobre as técnicas de paramentação e desparamentação.

Principais procedimentos

Além disso, há orientações sobre a forma correta de servir refeições demandadas de forma individualizada, somente nos quartos, observando cuidados como material higienizado com álcool 70% ou outro sanitizante adequado.

Outros procedimentos indicados são higienizar os talheres e entregá-los embalados, descartar todas as sobras, não utilizar guardanapos de tecido e capacitar funcionários para o adequado recolhimento de bandejas e descarte de lixo.

O descumprimento das normas sanitárias, atenta a chefe de fiscalização da Vigilância Sanitária, poderá acarretar interdição parcial ou total do estabelecimento e/ou multa que varia de R$ 2 mil a R$ 70 mil. Caso os frequentadores verifiquem alguma irregularidade no local, poderão denunciar pelo telefone 162 ou no site da Ouvidoria.

Com informações da Agência Brasília

