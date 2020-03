Vigilância orienta comerciantes da Rodoviária sobre atos de higiene

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (18), uma operação foi realizada na Rodoviária do Plano Piloto por Fiscais da Diretoria de Vigilância Sanitária (Divisa). A ação visa orientar e conscientizar tanto usuários das empresas de ônibus quanto os comerciantes de acordo com as práticas de higiene adequadas para enfrentar o coronavírus.

Nos próximos 20 dias, os estabelecimentos comerciais receberão a visita dos fiscais que entregarão panfletos, orientarão quanto às medidas preventivas e, caso seja identificado algum descumprimento grave das regulamentações de Boas Práticas, serão autuados. Foi o caso de uma lanchonete da plataforma inferior que precisou ser notificada.

“Nós vamos vistoriar os quiosques e restaurantes verificando o cumprimento do Decreto do GDF como o afastamento das mesas nos restaurantes de no mínimo dois metros, se tem sabonete líquido, papel toalha e lixeira com tampo em número suficiente”, explica a gerente de Apoio à Fiscalização, Márcia Olivé.

Ela diz que será também observada a área de manipulação de alimentos, que exige um lavatório com sabonete líquido e papel toalha. “O profissional que manipula os alimentos não pode usar adereços e ter unhas grandes, por exemplo”, explicou.

Milhares de pessoas passam pela Rodoviária do Plano Piloto por dia. O governo do Distrito Federal quer sensibilizar a população da necessidade de mudança de hábitos. “Lavar as mãos corretamente com água e sabão, não levar a mão à boca ao tossir e, principalmente, evitar aglomerações. Essas são as regras básicas nesse momento que todos devemos tomar para prevenir o contágio com o vírus”, destacou a gerente de Risco da Divisa, Fabiana Rodrigues.

As atividades de inspeção se estenderão também nos comércios de todas as Regiões Administrativas. O Decreto do GDF determina o fechamento de alguns estabelecimentos, como academias, cinemas e teatros. No entanto, a Divisa tem recebido denúncias de locais que não estão cumprindo a ordem.

“Nós vamos fiscalizar, orientar e dar o prazo de 24h para que as atividades sejam encerradas. Tem academias em que os profissionais de educação física estão fazendo as atividades com os alunos em lugares abertos, como parques, mas a aglomeração está ocorrendo do mesmo jeito, não estão observando as medidas de higiene. A orientação é que não se faça isso. É preciso evitar a aglomeração em qualquer ambiente”, ressaltou Márcia.