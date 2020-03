PUBLICIDADE 

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão indo às ruas do Distrito Federal para pedir às pessoas que fiquem em casa. Trata-se de um trabalho conjunto das forças de segurança para conscientizar a população e diminuir a rápida proliferação do coronavírus na capital.

Usando viaturas, a PMDF mandou o recado “O sucesso das medidas de prevenção depende da ação de cada um de nós”.

Casos no DF

Quanto ao cenário de contaminação pelo novo coronavírus no Distrito Federal, os casos não param de subir. Até o último boletim do governo, eram 177 os pacientes infectados.

O DF é a quarta região com mais casos no Brasil, só perde para São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. De acordo com os números da secretaria, são oito pacientes internados, 168 em recuperação domiciliar e um paciente recuperado. Ao todo são 3.660 casos suspeitos e 2.423 casos descartados.

Até o momento, nenhum paciente faleceu por conta da doença no DF, embora uma mulher tenha vindo a óbito na segunda (23) no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) com sintomas do coronavírus.-