Vídeos: após perseguição cinematográfica, policiais militares prendem trio de traficantes

Depois de quase dez minutos de acompanhamento pelas ruas de Ceilândia, agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conseguiram prender três homens que transportavam maconha e cocaína na QNN 20. O motorista, de 29 anos, estava acompanhado de um homem de 37 anos e outro de 19.

O trio estava em um carro com características semelhantes a um usado em um homicídio. Quando os policiais viram o veículo trafegando pela QNN 6, mandaram-no parar. Mas a ordem foi ignorada pelo motorista que fugiu em alta velocidade.

O condutor ignorou quebra-molas, quase colidiu com outro veículo em um cruzamento e entrava nas quadras desrespeitando a sinalização. O veículo só parou depois de bater em um carro estacionado. Toda a ação foi acompanhada de perto pela Polícia Militar, na última sexta-feira (25).

Os policiais encontraram dois quilos de maconha e um quilo e meio de cocaína no porta-malas do carro. O motorista disse que entregaria os entorpecentes no Pôr do sol. Os passageiros alegaram que não sabiam da droga. Os dois disseram que quando viram a viatura policial pediram para o motorista parar. Como ele desobedeceu, começaram a agredi-lo até ele perder o controle da direção e bater o carro.

O trio foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para a 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia.