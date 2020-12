Vídeo: Veículo colide com poste próximo a Catedral e quase despenca do viaduto

PUBLICIDADE

Na noite desta sexta-feira (11), o a equipe de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu uma caminhonete que perdeu o controle da direção saindo da pista e quase capotando pelo viaduto que cortava a via em frente a Catedral, no centro de Brasília.

O condutor e o passageiro não sofreram nenhum ferimento.