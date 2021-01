Vídeo: Três homens são presos após roubo a apartamento de família chinesa

PUBLICIDADE

Um grupo de criminosos de São Paulo roubou o apartamento de uma família chinesa em Águas Claras, na última sexta-feira (15). Ao todo, seis pessoas participaram do roubo. Três foram presos e os outros estão foragidos.

Os homens são investigados pela Polícia de Minas Gerais e ao menos dois deles têm mandados de prisão em aberto por furtos e roubo. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os crimes acontecem sempre contra chineses.

Para enganar o porteiro do edifício, os homens se passaram por parentes. Três entraram no prédio e os outros demais aguardaram no carro.

Os outros entraram no residencial, localizado na quadra 106 de Águas Claras. O vigilante do prédio os surpreenderam, entretanto, eles os renderam, prendendo-o em um dos banheiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No roubo,os criminosos levaram a quantia de R$ 350 mil, em dinheiro e joias. E se dividiram na hora da fuga. Três deles acionaram um carro de aplicativo para sair do local.

O motorista desconfiou e conseguiu chamar a polícia. Os homens foram detidos no Recanto das Emas, e foram recuperados R$ 80 mil, em dinheiro e joias. Os presos têm 23, 24 e 25 anos.