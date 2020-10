PUBLICIDADE

A Polícia Militar (PMDF) recuperou cerca de R$ 60 mil em mercadoria furtada na tarde desta quinta-feira (29), no Riacho Fundo I. A vítima foi até um posto do Na Hora e, quando voltou, percebeu que haviam levado os itens do carro dela.

O vídeo abaixo mostra a ação criminosa. Os suspeitos levam a mercadoria em sacolas. Logo em seguida, a vítima volta ao carro (em destaque na imagem) e nota o furto. Veja:

A vítima procurou a PMDF. Militares foram até o comércio local, solicitaram imagens das câmeras de segurança e conseguiram identificar os suspeitos. Pouco tempo depois, uma mulher e um homem que aparecem nas imagens foram localizados e presos. Trata-se de um casal, segundo os policiais.

Todos os objetos furtados foram recuperados. São joias, semijoias e produtos de beleza de uma marca famosa, segundo a PMDF.