Vídeo: suspeitos de usar ônibus para tráfico de drogas são presos

PUBLICIDADE 

Um grupo suspeito de tráfico de drogas foi preso na manhã desta sexta-feira (20) pela Coordenação de Repressão às Drogas, da Polícia Civil (PCDF). Dentre os suspeitos estão um motorista e um cobrador de ônibus que utilizavam um coletivo da empresa Urbi para entregar os entorpecentes.

A organização também é suspeita de ludibriar a segurança do Complexo Penitenciário da Papuda para entregar drogas no Centro de Internação e Reeducação (CIR), uma das unidades do presídio.

As investigações tiveram início há seis meses, em junho deste ano, quando policiais apuraram que um motorista de ônibus usava um coletivo para entregar cocaína a usuários do Recanto das Emas. Com o passar do tempo, descobriu-se que o cobrador era quem fornecia os entorpecentes ao motorista. Veja a ação:

Este cobrador se associou a um casal de traficantes — um deles está preso na Papuda. Eles foram os responsáveis por montar um esquema para burlar a segurança do complexo e entrar com drogas no presídio. O esquema consistia em recrutar mulheres para introduzirem as porções dos entorpecentes na vagina, passando despercebidas. Elas recebiam de R$ 2 mil a R$ 3 mil pelo serviço.

As drogas eram entregues pelas mulheres a um traficante da Papuda. Ele, depois, fazia a revenda para outros presidiários. Havia também um “cara do cadastro”, que recebia as mulheres e fazia uma espécie de cadastro delas. Ele também era recompensado financeiramente.

Há ainda a suspeita de que o grupo atuava levando telefones celulares para dentro do complexo penitenciário. De acordo com as investigações, eles realizaram a ação pelo menos 15 vezes.

Nesta sexta (20), são cumpridos quatro mandados de prisão e 16 de busca e apreensão — seis deles na Papuda. A operação foi batizada de Galera Uno (“galera”, em italiano, significada cadeia).