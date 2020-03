Vídeo: presos deixam Papuda para cumprir prisão domiciliar

PUBLICIDADE 

Há 10 dias a Vara de Execuções Penais (VEP) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) determinou a prisão domiciliar para detentos do regime semiaberto que cumprem penas nas cadeias do Distrito Federal (DF). A tendência é que cerca de 600 internos sejam liberados por causa da pandemia de coronavírus.

Uma força-tarefa foi criada pelo Judiciário para analisar os casos de presos com progressão de pena em até quatro meses. A Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe) começou a liberar os presos para o regime de prisão domiciliar em 23 de março.

Circula um vídeo nas redes sociais onde familiares esperam por detentos na saída da Papuda. Veja:

Vale lembrar que o deputado distrital Reginaldo Sardinha utilizou suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (30) para divulgar um vídeo feito por presos do regime semi-aberto do Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal (CPP/DF) que pedem que autoridades prestem atenção à situação dos presos durante a pandemia de coronavírus.

Todos encapuzados, um dos detentos toma a frente e fala em nome de todos. “Somos trabalhadores do semi-aberto que foi transformado em fechado, convivendo com mais de 500 em cada ala. Entre eles, presos com febre, tosse, oprimidos com uma situação que é desumana. Escorpiões, lixo e excesso de pessoas”, diz um deles.