Vídeo: PMDF resgata outra Jiboia no Jardim Botânico

Uma jibóia que estava no telhado de uma casa no Jardim Botânico, no Condomínio Quincas do Sol, foi resgatada pelos policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental nesta terça-feira (12).

A equipe recebeu a solicitação via COPOM de um morador, que relatou haver uma jiboia no telhado da casa. Foi feito o resgate e a cobra foi solta em seu habitat.

Confira o momento do resgate: