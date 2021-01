Vídeo: PMDF recupera arma furtada em Águas Claras

PUBLICIDADE

Uma espingarda calibre 12 foi recuperada na noite dessa sexta-feira (15), em Samambaia. A arma é de um CAC (Colecionar, Atirador Desportivo e Caçador) e havia sido furtada na quinta-feira (14), durante uma mudança em Águas Claras.

Após informações obtidas por policiais militares do 11º Batalhão, o homem que subtraiu a arma era morador de Samambaia. Os policiais conseguiram descobrir a qualificação do suspeito e intensificaram o policiamento na região. Após monitoramento, dois homens foram visualizados em atitude suspeita correndo, com um objeto na mão.

Ao tentar fazer a abordagem, o objeto foi desprezado e os suspeitos fugiram a pé, não sendo possível capturá-los. Ao abrir a embalagem do objeto arremessado, tratava-se da espingarda, com cinco munições intactas. A arma foi apreendida e encaminhada à 26ª DP para registro da ocorrência. Ninguém foi preso.