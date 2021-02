Vídeo: PMDF prende suspeitos de homicídio em frente a Penitenciária

PUBLICIDADE

Dois suspeitos de serem os autores do homicídio contra um detento do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) foram detidos pela PMDF, logo após o cometimento do crime.

Policiais militares do 27º Batalhão foram informados que os suspeitos do crime haviam fugido em um Chery/Celer de cor prata e que ele seguia pela DF – 001. O cerco foi montado e o veículo avistado. O motorista tentou fugir do cerco entrando no Riacho Fundo. Uma equipe consegui interceptar o carro, mas os ocupantes desceram e fugiram a pé.

Um dos fugitivos invadiu uma casa no conjunto 2 da QN 14, mas logo foi detido no interior da residência. O outro subiu no telhado e seguiu até o conjunto 12 onde foi detido por outra equipe da PMDF.

Os detidos dispensaram a arma durante a fuga e até o momento ela não foi encontrada. O carro era produto de roubo e estava com a placa clonada.

A dupla foi levada à 27º Delegacia onde foi constato que eles possuem uma extensa ficha criminal. Eles também foram identificados como integrantes da facção criminosa denominada “Comboio do Cão”.