Vídeo: PMDF prende homem que furtou posto de gasolina

PUBLICIDADE 

Por volta de 7h30 desta terça-feira (11), um homem acusado de furtar objetos em um Posto de Combustível na M. Norte foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Os funcionários do posto acionaram a PMDF e informaram que o homem que arrombou o estabelecimento durante a madrugada ainda estava na região. Os frentistas o reconheceram por meio das imagens das câmeras de segurança.

Nas imagens recebidas pelo Jornal de Brasília, é possível ver toda a ação do homem, inclusive o momento em que ele dorme no local do crime. O suspeito foi localizado pela PMDF com os objetos furtados. A corporação o levou para a 12ª Delegacia de Polícia (DP) para o registro da ocorrência. Veja os vídeos: