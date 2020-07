Vídeo: PMDF e PMGO apreendem 45 tabletes de maconha

PUBLICIDADE

Na noite de domingo, as polícias militares do Distrito Federal (PMDF) e do Goiás (PMGO) fizeram uma operação conjunta contra o tráfico de drogas. A ação resultou na apreensão de 45 tabletes de maconha.

A droga estava armazenada em quatro malas, transportadas em um ônibus interestadual que vinha de Foz do Iguaçu-PR para Brasília. Os policiais do DF abordaram o veículo já próximo à Rodoviária Interestadual, após contato de militares do Goiás.

Veja o momento em que os policiais interceptam o ônibus e, em seguida, encontram a droga:

Dois homens foram presos: o que estava com a droga no ônibus e um que aguardava a chegada do veículo na Rodoviária. Ambos foram levados para a sede da Polícia Federal em Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE