Vídeo: perseguição termina em acidente na Epia Sul

Três pessoas foram detidas após fugirem da Polícia Militar (PMDF) e darem início a uma perseguição. Eles saíram em alta velocidade pela Epia Sul, chegaram a rodar na pista e a fugir de pé e só pararam quando colidiram com outros carros. A ação foi toda filmada. Veja:

A fuga começou quando a PMDF foi acionada para atender a um roubo de um Toyota Corolla em Vicente Pires. Na ocasião, o trio teria invadido uma casa, amarrado os moradores e roubado diversos objetos, além do carro. Um Fiat Siena estava sendo usado de apoio para os suspeitos do crime.

Os militares encontraram o Fiat Siena na Epia. Os suspeitos perceberam a presença de uma viatura e iniciaram a fuga.

A perseguição se iniciou na altura da Candangolândia, sentido Plano Piloto. Os suspeitos saem em alta velocidade em meio aos outros carros da pista, chegando a colidir com vários deles. Na altura da garagem da Viplan, eles decidem fazer o retorno, sentido Santa Maria, até que perdem o controle do veículo, batem na traseira de um carro e são obrigados a parar.

Neste momento, é possível ver o jovem que estava no banco do passageiro. Ele já sai com as mãos para cima.

Os três suspeitos foram detidos. Dois deles são menores de idade. Todos têm passagens pela polícia, sendo um deles por homicídio. No Fiat Siena, foram encontrados diversos objetos roubados da casa em Vicente Pires.

Os dois menores foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). O maior de idade foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).