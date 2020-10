Vídeo: PCDF prende traficantes com 20 kg de maconha

PUBLICIDADE

Na noite dessa sexta-feira (16), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu cerca de 20kg de maconha, em Ceilândia. A apreensão foi feita em dois carros estacionados na Praça da Bíblia, que estavam prestes a vender a droga para um traficante da Asa Sul.

De acordo com as autoridades, a maconha é de alto grau de THC (substância psicoativa encontrada no na droga)e chamada de “maconha amarela”. O entorpecente tem valor comercial maior que a droga mais encontrada no mercado ilegal.

A equipe da Seção de Repressão a Drogas da 1ª Delegacia de Polícia chegaram até os traficantes após investigar o tráfico da droga em festas do DF. O suspeito é morador do Plano Piloto.

Em um dos carros havia cinco tabletes de 1kg cada. No outro, roubado neste mês na área central de Brasília, contava com mais 11 embalagens. Dos três suspeitos encontrados, dois foram conduzidos à delegacia, enquanto outro conseguiu fugir.

As informações são da PCDF