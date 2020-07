Vídeo: Operação conjunta da PMDF desativa local de crime na Asa Norte

PUBLICIDADE

Uma grande operação realizada pela Polícia Militar na 704 Norte resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e outro com uma arma de fogo e munições, além da apreensão de drogas, diversas armas brancas e um soco inglês.

O prédio, onde funciona um restaurante, também abrigava dois bares nos andares superiores e funcionava como ponto de prostituição e de tráfico de drogas.

O restaurante possuía alvará de funcionamento com regras estabelecidas: poderia funcionar durante o período de pandemia, até às 20h e não poderia colocar mesas na área externa, e os funcionários deveriam usar máscaras. Entretanto, o proprietário não respeitou as orientações.

Com a presença do DF legal, o estabelecimento foi notificado e terá que pagar multa de 7 mil reais por violação de regras sanitárias em razão da covid-19 e mais 4 mil reais pela ausência de máscaras entre os funcionários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os andares superiores funcionavam como base para a prostituição com quartos insalubres, dois bares e boates independentes que não possuíam qualquer alvará de funcionamento. Havia um circuito interno de câmeras para acompanhar a movimentação fora do prédio. Os locais foram interditados, lacrados e terão que pagar multas de mais de 4 mil reais, cada.

O local era conhecido como ponto de criminalidade e a vizinhança estava incomodada com a situação. Com a operação realizada pelas equipes de inteligência, comando do 3º Batalhão, Grupamento Tático Operacional (Gtop23, Gtop21), motociclistas e viaturas do 3º BPM, Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) e Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPtran), apoio do DF legal e Corpo de Bombeiros, o esquema ilegal foi desarticulado.

Dois homens foram presos: um traficante, que era dono de um dos bares do andar superior e outro abordado que estava no local foi preso com uma pistola calibre 765 e seis munições. O fato foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia.

As informações são da PMDF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE