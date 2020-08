Vídeo: Ônibus é incendiado na via Estrutural

PUBLICIDADE

Um ônibus foi incendiado nas imediações da Estrutural, na tarde desta quarta-feira (26). A polícia suspeita que manifestantes colocaram fogo no coletivo por insatisfação na derrubada de estruturas ilegais do assentamento que aconteceu mais cedo no local. Ninguém foi preso ou apontado como autor do crime.

Quando o fogo começou alguns passageiros estavam dentro do ônibus, ams conseguiram sair do veículo.

O motorista do coletivo foi levado a uma delegacia para ser ouvido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e dar informações sobre o ocorrido.

Manifestação

Durante a manifestação, um policial foi baleado no Assentamento 26 de Setembro. Além disso, dois outros agentes foram feridos, um por pedras e outro por um objeto perfurante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um homem efetuou cinco disparos de arma de fogo em direção à cavalaria do Batalhão de Choque, que estava la acompanhando uma operação do DF Legal. Dois agentes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) estavam no local e um deles foi atingido por um tiro na perna.

O policial baleado foi socorrido e levado a um hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Durante a confusão um homem foi preso e o atirador conseguiu escapar, mas ja foi identificado pela policia.

A Polícia Militar do DF (PMDF) afirma que os policiais feridos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e levados para uma unidade de saúde.