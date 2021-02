Vídeo: mulheres reagem a assalto na Asa Sul

PUBLICIDADE

Circula nas redes sociais um vídeo de uma tentativa de assalto na 211 Sul, ocorrida no último fim de semana. Um homem desce de um veículo, aborda uma mulher e tenta levar os pertences dela. Uma amiga, então, reage, impedindo o roubo.

As mulheres conseguiram recuperar o celular que o homem tentou levar. Ele fugiu e, até a última atualização desta matéria, não havia sido identificado.

O porta-voz da Polícia Militar (PMDF), major Michello Bueno, alerta para o perigo de se reagir a assaltos. “Quando o criminoso vai cometer um assalto, quase sempre ele está armado, no mínimo, com uma faca, mas com um revólver, na maioria dos casos. E ele costuma reagir: geralmente, estão mais nervosos do que a própria vítima”, afirma.

“Qualquer reação ou esboço de reação pode causar uma situação trágica. O conselho da PMDF é que se evite a reação. Sua vida vale muito mais do que um objeto.”

Além de não reagir ao crime, o major Michello orienta que a vítima tente observar o rosto e as vestes dos envolvidos, além da placa do veículo utilizado.