Vídeo: Motoboys comparecem a delegacia em solidariedade a entregador ameaçado por PM

Na noite desta segunda-feira (20), diversos motociclistas e motoboys foram até 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) em solidariedade ao entregador ameaçado por um policial militar na noite do último domingo (19).

Segundo alguns apoiadores, a presença na delegacia foi proibida pelos policiais e o local foi fechado. Em um vídeo divulgado e que circula pelas redes sociais, é possível ver o portãotrancado. Confira:

Em outro vídeo, antes de trancarem os portões, um dos apoiadores comenta que os policiais afirmaram que não queriam ninguém no local.

Mesmo proibidos de entrar na delegacia, os motoqueiros ficaram do lado de fora em solidariedade ao entregador. Na delegacia, viu-se que o motoboy tem passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, desacato, receptação, entre outras, de acordo com a PMDF. A corporação analisará as imagens para verificar possíveis excessos do policial.

Entenda o caso

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar ameaçando um motoboy em um condomínio de Taguatinga Norte, ao lado do Sesi. O PM chega a sacar uma arma da cintura para intimidar a vítima.

A discussão começa com o policial pedindo para o motoboy retirar a motocicleta da frente de uma guarita. O rapaz afirma: “esse cara não tá nem em serviço”; o policial responde: “não interessa”.

A discussão continua e ocorre um princípio de agressão. O motoboy ameaça filmar o comportamento do PM. O militar, então, toma o celular da mão da vítima e, em seguida, saca uma arma da cintura.

PMDF

Segundo a PMDF, porteiro suspeitou da atitude do entregador e pediu auxílio do policial. O caso aconteceu na noite desde domingo (19).

Ainda de acordo com a PMDF, o motoboy, de 21 anos, teria terminado a entrega que tinha para fazer e continuado no local, com sua moto na frente da guarita do condomínio. Apesar de o porteiro ter informado ao policial uma atitude “agressiva e suspeita”, a corporação não especifica os atos que o entregador estaria praticando.

Motoboy

Em mensagem enviada em um grupo de WhatsApp, o motoboy agredido demonstra medo e tristeza por ter sofrido o que ele classifica de “humilhação”. “Tô bastante chateado com o que aconteceu hoje, tô com medo de ir para casa”. O jovem teme que o policial o persiga, como mostra a mensagem abaixo.