Vídeo mostra mais detalhes da discussão entre motoboy e PM em Taguatinga

PUBLICIDADE 

Três dias após um motoboy e um policial militar discutirem em um condomínio de Taguatinga Norte, onde o PM acabou agredindo e ameaçando o entregador com uma arma de fogo, o assunto ainda tem causado alguns desdobramentos. Um vídeo registrado por uma câmera de segurança do residencial Carpe Diem mostra mais detalhes da confusão ocorrida no último domingo (19).

O vídeo, cujas legendas foram inseridas por terceiros e não pela reportagem, mostra mais detalhes da atitude do entregador. Ele chega, estaciona em local proibido pelo condomínio, realiza a entrega, volta para a moto e deita no veículo, recusando-se a tirá-la do local. Veja:

Enquanto estava recostado na moto, um homem que parece ser o porteiro dialoga com o rapaz. Segundo o condomínio, o funcionário pediu para que o entregador retirasse a moto dali, mas ele teria se recusado. Como as imagens são de um ângulo distante, não é possível precisar se o motoboy ofendeu o porteiro.

Depois, o entregador encosta em uma parede da portaria e começa a fumar, Enquanto isso, os moradores transitam pelo local, até que o policial militar aparece nas imagens. Daí, mais pessoas começam a aglomerar o local, e o PM inicia a agressão, tentando tomar o celular do motoboy e ameaçando-o com uma arma de fogo:

Após a viralização das imagens, a Corregedoria da Polícia Militar (PMDF) disse que investigará o caso para definir se houve excesso do policial ou não.

Manifestação

Na tarde de segunda (20), motoboys do DF saíram em defesa do rapaz agredido. Um grupo se reuniu na frente do condomínio onde o caso ocorreu e protagonizou um buzinaço enquanto circulavam pela entrada do residencial.

Os motociclistas também foram para a frente da 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), onde a ocorrência da confusão foi registrada.

Prisão

O motoboy, que tem passagens por porte ilegal de arma de fogo e receptação, foi preso na terça (21) pelo fato de a moto dele ser clonada. O veículo original está registrado em Aparecida de Goiânia-GO. Após receber multas, a proprietária registrou boletim de ocorrência em julho de 2019 relatando o clone. O entregador segue na 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).

Perseguição?

Um suposto grupo de PMs ameaça fazer uma retaliação aos motoboys de Brasília. O Jornal de Brasília teve acesso a prints de conversas de policiais militares no grupo de WhatsApp “União Pela PMDF e CBMDF” com mensagens que sugerem fazer uma “perseguição” aos entregadores e afins.

Em uma das mensagens, um membro do grupo comenta que a retaliação é uma “resposta à altura aos motoboys que se acharam no direito de se unirem e intimidar um policial militar em sua casa”, referindo-se à manifestação . “Vamos abordar geral”, ameaça.

Os policiais também combinavam de fazer uma manifestação em frente ao “prédio do nosso guerreiro para unidos nos solidarizarmos a ele”. Com “guerreiro”, eles se referem ao PM que agrediu e ameaçou o motoboy empunhando uma arma de fogo.

O presidente do Sindicato do Motociclista (SindMoto), Luiz Carlos Garcia Galvão, contou que teve acesso aos prints das ameaças dos policiais, mas que está tranquilo. “Quem não deve, não teme. Quem está com tudo certo, vai seguir com o trabalho na humildade e simplicidade”, pontuou.