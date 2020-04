vídeo: Jovem é detido após cometer assaltos em Samambaia

PUBLICIDADE 

A polícia militar prendeu na noite desse sábado (4), um menor que participou de um assalto em Samambaia. O jovem, com mais dois indivíduos levaram um automóvel na Qd 511 de Samambaia.

Pouco depois, os três realizaram mais um assalto, desta vez em frente a um estabelecimento. Três homens estavam sentados do lado de fora do local quando foram abordados. Além de celulares, os bandidos levaram um narguilé e outro carro.

Com as informações, um patrulhamento da polícia militar visualizou o automóvel na altura da QD 501/503. Com a perseguição, o menor M.F.S perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com o meio fio, sendo possível fazer a abordagem. Na revista pessoal e veicular nada de ilícito foi encontrado, sendo confirmado que o veículo se tratava de produto de roubo.

Diante da situação, o jovem foi deslocado para a DCA-2, onde foi prontamente reconhecido pela vítima, sendo lavrado a ocorrência de ato infracional análogo ao crime de roubo. Os outros suspeitos ainda estão sendo procurados.