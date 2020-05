Vídeo: Homens são presos após colidir em perseguição policial

PUBLICIDADE 

Três homens foram presos na noite desta segunda-feira (11), suspeitos de roubo e receptação após tentarem fugir das autoridades. O veículo dos criminosos, no entanto, acabou se colidindo com um poste na QN 402 / 404 de Samambaia, por volta das 20h30.

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 11º Batalhão (Gtop 31) receberam a informação de que um Fiat Toro havia sido roubado, por volta das 16h na QNL 10 de Taguatinga. Segundo a vítima, dois homens armados com uma submetralhadora o rendeu e roubou o veículo e o seu celular.

A equipe avistou o carro com três homens na altura da quadra 411 de Samambaia e mandou que eles parassem. Porém, a ordem foi desobedecida e durante a fuga o motorista colidiu em um poste na QN 402/ 404. O poste caiu sobre uma residência e a viatura colidiu na traseira do carro.





Os suspeitos foram abordados e dentro carro o Gtop 31 encontrou uma airsoft simulacro de submetralhadora. Os detidos foram apresentados na 26 ª Delegacia, onde dois deles foram reconhecidos pela vítima como autores do roubo. O terceiro ocupante do carro estava com o celular da vítima, ele foi autuado pelo crime de receptação.

Com informações da PMDF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE