Vídeo: homem esfaqueia frentista por causa de troco

Imagens de câmeras de segurança mostram um homem esfaqueando um frentista de um posto de combustível na QNL 7, em Taguatinga. O crime teria sido motivado por causa de um troco.

O caso aconteceu na última sexta-feira (29). Os dois suspeitos do crime pediram para colocar R$ 10 de combustível e pagaram com uma nota de R$ 20. O frentista não teria dado o troco. Os homens deixaram o local, mas voltaram momentos depois.

Ao voltar, a dupla foi para cima do funcionário, que estava fazendo uma refeição na copa do posto. Um deles estava armado com uma faca. O suspeito feriu o frentista com golpes no braço e nas costas.

O vídeo abaixo, dividido entre as quatro câmeras do local, mostra a movimentação, o suspeito adentrando a copa e um policial militar da reserva que estava no local atirando no homem:

O PM aposentado alvejou o homem e apreendeu a faca. Em seguida, o militar imobilizou o outro suspeito e acionou a Polícia Militar (PMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O homem atingido pelo tiro foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e, em seguida, para a 12ª Delegacia de Polícia. O frentista foi atendido no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Ambos não correm perigo de morte.