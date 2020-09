Vídeo: homem ateia fogo em carro de ex-noiva no Núcleo Bandeirante

PUBLICIDADE

Um homem de 56 anos foi até o prédio onde mora a ex-noiva, na terceira avenida do Núcleo Bandeirante, e ateou fogo no carro da vítima. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (10).

Vizinhos afirmam que o homem passou o dia tentando falar com a mulher. Até que, no início da noite, o suspeito aproveitou que a garagem do prédio se abriu e invadiu o edifício. Foi até o carro da ex-noiva e, com um galão de combustível, ateou fogo no veículo.

As câmeras de segurança do prédio da vítima mostram a ação criminosa:

O carro da ex-noiva é um Honda Civic de cor cinza. Avaliado em R$ 120 mi, o veículo era novo, zero km, e ficou completamente destruído. O fogo acabou atingindo uma lanterna e o pára-choque de um automóvel que estava do lado.

O suspeito do crime, que é advogado, foi preso pela 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) ainda na quinta (10). Ele responderá pelos crimes de dano ao patrimônio alheio e incêndio com base na Lei Maria da Penha.