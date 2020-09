Vídeo: gato mergulha em piscina de batismo durante celebração de culto em Brasília

PUBLICIDADE

Durante a realização de um culto religioso, um gato que aparentava estar perdido acabou caindo na piscina de batismo do altar religioso. O pastor Daniel Leite postou o momento inusitado em sua conta pessoal do Instagram. A celebração foi realizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Sudoeste, em Brasília-DF.

Após cair no reservatório destinado ao batismo dos fiéis, o gato tentou nadar por alguns instantes, até sumir do ângulo da câmera. Enquanto pregava, Daniel não percebeu a presença do felino.

Por meio das redes sociais, o pastor tranquilizou seus seguidores que fizeram inúmeras perguntas acerca do paradeiro do gatinho. “Tiramos ele, alimentamos e ele está muito bem”, informou o religioso.