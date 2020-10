Vídeo: fugitivos da Papuda usaram corda para escapar de cela

PUBLICIDADE

Na madrugada desta quarta-feira (14) câmeras de segurança do Complexo Penitenciário da Papuda registraram o momento em que uma parte dos 17 presos conseguiram escapara da unidade de detenção. O grupo conseguiu chegar até o teto do Centro de Detenção Provisória (CDP) e, com uma corda, chegaram até o piso, possibilitando a fuga.

Veja o vídeo:

Durante a madrugada, os presos fugiram pelo teto da ala C do bloco 1 do CDP. A ala abriga detentos que aguardam por julgamento.

A força-tarefa de policiais penais, militares e civis recapturou 11 dos 17 presos. Com isso, 11 fugitivos ainda estão sendo procurados pela força-tarefa.

Veja o nome dos fugitivos ainda não capturados:

Erison Vieira de Moraes

Gabriel Nathan da Rocha Bessio

Lucas Caldeira da Silva

Paulo Henrique Silva de Castro

Pétryck Cardoso de Souza

Wanderson da Silva Santos

As forças de segurança pedem o auxílio da comunidade caso alguém tenha informações sobre os foragidos. As denúncias são anônimas. Estão disponíveis os telefones 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil), o Whatsapp (61) 98626-1197, da PCDF e o número (61) 3339-1345 (DPOE – Seape).