Vídeo: dois pacientes recebem alta do Hospital de Campanha do DF nesta segunda

Duas pessoas receberam alta do Hospital de Campanha, montado para atender casos de coronavírus no Distrito Federal, na tarde desta segunda-feira (25). Estes casos se somam aos 3.687 recuperados em toda a capital. Veja os vídeos dos pacientes e seus relatos:

De acordo com o segundo boletim de casos de coronavírus divulgado pelo GDF nesta segunda, o número de casos confirmados para o vírus tiveram aumento de 6.724 para 6.930, total de 292 casos nas últimas 24 horas.

O Plano Piloto segue como a região do DF com mais casos da doença: são 691. Ceilândia e Samambaia, que, no início da pandemia, apareciam atrás de regiões nobres da capital, agora são segunda e terceira colocadas no ranking, com 587 e 431contaminados, respectivamente.

O total de mortes pelo vírus no Distrito Federal, somando com os óbitos ocorridos no entorno, já chegou a 114. O número de moradores do DF que faleceram pelo vírus ultrapassou 100, chegando a 106 hoje. Moradores do entorno já são 8. Foram registradas, então, 10 mortes nas últimas 24 horas, um novo recorde negativo. Veja:

Homem, 66 anos, residia em Samambaia. Deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) no último dia 19 e faleceu no dia 23 na mesma unidade. Era portador de comorbidades (hipertensão, diabetes e trombose venosa profunda). Homem, 48 anos, residia em Ceilândia. Deu entrada no Hospital Daher no dia 30 de abril e faleceu no dia 23 na mesma unidade. Era portador de comorbidades (cardiopatia, diabetes, hipertensão e obesidade). Homem, 36 anos, residia m Brazlândia. Deu entrada no Hospital Regional de Brazlândia no último dia 09, foi transferido para o HRAN no dia 10 e faleceu ontem, 24, na mesma unidade. Era portador de comorbidades (diabetes, hipertensão e obesidade). Homem, 67 anos, residia em Samambaia. Deu entrada no Hospital regional do Gama (HRG) no último dia 15, foi transferido para o HRAN no dia 20 e faleceu no dia 22, na mesma unidade. Era portador de comorbidades (hipertensão e cardiopatia). Homem, 85 anos, residia no Plano Piloto. Deu entrada no Hospital Brasília no dia 28 de abril e faleceu hoje, 25, na mesma unidade. Era portador de comorbidades (hipertensão e neoplasia). Mulher, 90 anos, residia em São Sebastião. Era portadora de comorbidade (hipertensão). Faleceu na residência no último dia 23. Homem, 27 anos, residia em Novo Gama, Goiás. Deu entrada na UPA do Núcleo bandeirante no último dia 12 e foi transferido para o HRAN no mesmo dia. Faleceu hoje, 25, na mesma unidade. Homem, 89 anos, residia no Park Way. Deu entrada na UPA do Núcleo Bandeirante no último dia 17 e faleceu no dia 19, na mesma unidade. Era portador de comorbidades (hiperplasia prostática e doença renal crônica). Homem, 65 anos, residia em Samambaia. Deu entrada no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) do dia 30 de abril e faleceu hoje, na mesma unidade. Homem, 72 anos, residia em Aguas Lindas de Goiás. Deu entrada no HRAN no último dia 06 e faleceu ontem, 24, na mesma unidade. Era portador de comorbidades (cardiopatia e doença renal crônica).