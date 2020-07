Vídeo: carro capota na Ponte Alta e deixa motorista ferido

PUBLICIDADE

Um carro capotou após colidir com uma rampa de concreto na DF-475, na Ponte Alta, no Gama. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (15).

As imagens do acidente impressionam. Em alta velocidade, o motorista do veículo perde o controle e colide com a rampa. O carro, então, capota e arremessa o condutor. Assista:

O motorista, identificado como Thiago, sofreu uma fratura na perna direita. O vídeo mostra ele tentando correr para longe do veículo, mas sendo impedido por conta do ferimento.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu a ocorrência e transportou o motorista para o Hospital Regional do Gama (HRG). Ele contou aos militares que estava em alta velocidade por estar sendo supostamente perseguido por outro veículo.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para o local.