Vídeo: bolsonarista destrói faixas de Baleia Rossi

O bolsonarista Renan Silva Sena, que já ameaçou o governador Ibaneis Rocha, agrediu profissionais da saúde na Esplanada dos Ministérios e participou de manifestações antidemocráticas contra o Supremo Tribunal Federal (STF), aparece em vídeo destruindo faixas do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), candidato à presidência da Câmara.

Nas imagens, gravadas no último sábado (30), Renan pergunta se está sendo filmado e comenta: “Não me filma, não. Você é jovem”. O bolsonarista diz ainda que está “dando um troco”.

Veja:

Baleia Rossi é o candidato apoiado pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), nas eleições da Casa, que ocorrem nesta segunda (1º). Rossi é o principal adversário do deputado Arthur Lira (PP-AL), chefe do centrão, apoiado por Jair Bolsonaro.

No sábado (30), Rodrigo Maia se manifestou sobre o ato de vandalismo. “Isso tem nome: fascismo. E é contra esse tipo de atitude e de gente que estamos unidos”, declarou Maia. “Se os bolsonaristas estão tão confiantes com a vitória do candidato do Bolsonaro, por que agem assim?”, prosseguiu.

Destruíram as faixas de apoio ao @Baleia_Rossi na Esplanada dos Ministérios. Isso tem nome: fascismo. E é contra esse tipo de atitude e de gente que estamos unidos. Se os bolsonaristas estão tão confiantes com a vitória do candidato do Bolsonaro, por que agem assim? pic.twitter.com/wGmBLlsTGu — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) January 30, 2021

Eleições

A partir das 19h desta segunda-feira (1º), a Câmara começa a votação para a escolha do novo presidente, que comandará a casa em 2021-2022. A votação é secreta.

Embora haja vários candidatos, os favoritos são Lira e Baleia Rossi. O vencedor ocupará o cargo de Maia, que deixa o cargo após quatro anos.

Além da presidência, serão definidos outros dez cargos na Mesa Diretora. É o órgão responsável pela direção dos trabalhos legislativos e a gestão administrativa da Casa. Os mandatos também são de dois anos.