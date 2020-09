Vídeo: após perseguição, PMDF prende suspeitos de roubo em Planaltina

PUBLICIDADE

Na noite de terça-feira (1), a Polícia Militar (PMDF) prendeu um grupo horas após o roubo de um Fiat Punto de cor branca em Planaltina. Cinco pessoas estariam envolvidas.

O grupo chegou em um instituto de beleza e, usando facas para ameaçar os presentes, anunciou o roubo. Eles chegaram a amarrar as vítimas para cometer o crime. Depois, fugiram com o Fiat Punto.

Militares foram avisados e encontraram o carro na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia). Os suspeitos empreenderam fuga pela via e depois acessaram o Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Já na altura do Eixo Monumental, os policiais conseguiram alcancá-los, mas o grupo só parou na Rodoviária do Plano Piloto, após dirigir na contramão. Veja trecho da perseguição e, em seguida, o momento da abordagem policial:

Dos cinco membros suspeitos, três são adultos (dois do sexo masculino e uma do sexo feminino) e dois são adolescentes (um de cada sexo). Os três do sexo masculino, sendo dois adultos e um adolescente, foram reconhecidos pelas vítimas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os maiores de idade foram levados para a 5ª Delegacia de Polícia; os dois menores, para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).