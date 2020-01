Vídeo: À espera de transplante, menino grava vídeo para mostrar que está bem e viraliza nas redes sociais

PUBLICIDADE 

Na última semana, um menino de 12 anos, que aguarda por um transplante de rins, viralizou nas redes sociais após gravar um vídeo dançando em um banheiro no Hospital da Criança de Brasília. Jhonnatham Ribeiro tem insuficiência renal crônica e está internado para tratar uma infecção. O vídeo foi gravado para mostrar para a família que ele está bem.

No domingo, a mãe do menino encaminhou o vídeo pelo grupo do WhatsApp da família e, de tanto os parentes compartilharem nas redes sociais, o vídeo ganhou repercussão. Ele dança ao som de uma música que começa com o tema de “O Rei Leão” e termina com um funk.

O menino aproveitou que a mãe cochilava e gravou pelo celular dela. Em entrevista ao G1, Valéria Ribeiro, mãe do menino, disse que queria dar uma bronca nele mas, após ver o vídeo, decidiu compartilhar. “Eu resolvi publicar nas redes sociais porque achei muito lindo. Ele é um guerreiro”, disse. Veja o vídeo:

O menino já fez quatro cirurgias, teve problemas com cinco bactérias diferentes e sofreu um AVC hemorrágico mas, segundo a mãe, Jhonnathan permanece firme e feliz. Ela conta que ele está “lutando como pode par vencer os problemas de saúde”.

Morador de Ceilândia, o menino está sendo atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital da Criança. O transplante que ele tanto aguarda deverá ser feito em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Antes de viajar, deverá realizar exames e vencer uma bactéria e uma peritonite.

A mãe vende rifas para conseguir custear viagem e hospedagem, já que eles terão de ficar três meses na cidade para que a recuperação de Jhonnathan seja concluída.