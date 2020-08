Vídeo: 1000 pacientes já receberam alta do Hospital de Campanha

PUBLICIDADE

Na tarde desta quinta-feira (6), a banda do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) participou de uma comemoração da milésima Alta do Hospital de Campanha do Estádio Nacional de Brasília.

A cerimônia, organizada pela Secretaria de Saúde, contou com a presença do Secretário de Saúde, Sr. Francisco Araújo.

Em homenagem as mil pessoas que se recuperaram da COVID – 19 no Hospital de Campanha foram soltos mil balões brancos.

O Hospital de Campanha, instalado no Estádio Nacional de Brasília há setenta dias, completou hoje a milésima alta de pacientes com COVID – 19. A marca, em decorrência das dezessete altas havidas apenas no dia de hoje, chegou a um mil e catorze pacientes recuperados.

O CBMDF tem participado do combate a doença no Distrito Federal, realizando o monitoramento do aeroporto, rodoviárias e rodovias, apoiando em campanhas educativas, atendendo e transportando pacientes contaminados.7