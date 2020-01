Vicente Pires terá nova entrada

PUBLICIDADE 

Além das obras de drenagem, pavimentação, instalação de meios-fios es calçadas que estão a todo vapor, Vicente Pires vai ganhar uma entrada principal. A construção será feita na Estrada Parque Vale (EPVL), a Estrada do Jóquei. As obras, com custo estimado de R$ 5 milhões, deverão começar em abril e tem duração prevista de sete meses.

“Em 2019, o GDF investiu pesado na reconstrução de Vicente Pires, trazendo infraestrutura para todas as suas ruas”, lembra o administrador regional em exercício de Vicente Pires, Samuel Oliveira. “Agora, estamos iniciando a fase de embelezamento da cidade, e isso começa pela entrada principal: um pórtico à altura do que está sendo produzido pelo GDF, para que a gente consiga trazer esse ar de cidade nova e pronta para todos que apostam e investem em nossa região.”

Atualmente, os moradores da região acessam a cidade pela Estrutural, Estrada Parque Taguatinga (EPTG) e pelo Pistão Norte. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagens (DER), cerca de 50 mil motoristas trafegam diariamente pela região.

De acordo com o secretário das Cidades, Fernando Leite, o governo tem dado muita atenção a Vicente Pires, e a entrada é a demonstração de que o GDF continuará atento às demandas do local. “É muito importante ter a porta de entrada da sua região; é uma forma de valorizar a cidade, melhorando a qualidade de vida da população”, avalia o secretário das Cidades, Fernando Leite.

Outras obras

Em 2019, o DER restaurou o pavimento asfáltico da Estrada do Jóquei. Ao custo estimado de R$ 6,2 milhões, a reforma foi feita em um trecho de aproximadamente três quilômetros de entroncamento entre a DF-095 com a EPCL e a DF-085 com a EPTG. Aproximadamente 80 mil pessoas de Vicente Pires, Águas Claras, Guará, Taguatinga, Ceilândia e Estrutural, que circulam pela via diariamente serão beneficiadas pela ação do GDF.

Durante o ano passado, o governo investiu em obras de drenagem, pavimentação, instalação de meios-fios e calçada. A Rua 3, uma das principais avenidas da cidade, ganhou bocas de lobo e já tem 1,3 km de obra concluída. A previsão é instalar um total de 15 grelhas de escoamento de água pela rua toda, a cada 60 metros.