Vicente Pires recebe novas sinalizações de alerta

PUBLICIDADE

O desenho das ruas 3 e 4 de Vicente Pires, principais vias da cidade, está diferente, bem mudado e para melhor. Foi o que notou, logo que passou pelas áreas, o representante comercial, Eduardo Indalécio, 52 anos. Já algum tempo com asfalto novo, estacionamentos e meios-fios assentados, a região agora conta com sinalizações horizontais importantes que vão ajudar, e muito, os moradores, comerciais e visitantes a transitar com segurança pela RA.

“Por conta do meu trabalho, venho muito à cidade e foi a primeira coisa que notei, uma surpresa, ficou muito bom, bem mais seguro para quem anda por aqui”, comenta o profissional, que circula muito pela cidade de moto. “Antes, aqui, era muito perigoso, sempre tinham acidentem, as faixas de segurança dão sentido para os motoristas circularem”, avalia.

Os trabalhos de pintura das sinalizações no local começaram no primeiro dia útil do ano – 4 de janeiro. Na rua 4, por exemplo, uma das mais movimentadas da cidade, foram pintadas faixas contínuas duplas, rotatórias e marcações de estacionamentos. Já na rua 3, foram instaladas “tartaruguinhas” e pintura dos quebra-molas. O serviço continua na rua 8.

Nos próximos dias serão pintadas faixas de pedestres e instalados quebra-molas em outra extensão da via 3, além das transversais, 3A, 3B e 3C. A ideia é continuar com essas ações nesse início de ano onde as ruas já foram alargadas e os estacionamentos feitos. O restante das pinturas horizontais será colocado no fim das obras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É melhor sinalização para pedestres, motoristas e comerciantes da cidade”, observa o administrador interino da RA, Admilson Teixeira. “Após a finalização das obras nesse ano vamos continuar com as pinturas”, garante.

Vendedora de um dos comércios localizado no começo da rua 3, Jacqueline Motta, 32 anos, acompanhou atenta as pinturas no local. Há dois anos trabalhando na região, acredita que as sinalizações vão melhorar o fluxo de carros pelo local. “Por aqui passam muitos veículos diariamente, o trânsito é intenso e sempre acontece acidente”, relata. “Imagino que, com essas sinalizações, os motoristas irão respeitar mais o trânsito”, torce.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agência Brasília