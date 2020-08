Vicente Pires: entrada da rua 3 pela EPTG será interditada

PUBLICIDADE

A entrada de Vicente Pires pela rua 3 pela Estrada Parque Taguatinga-Guará (EPTG) ficará interditado para o tráfego de veículos nos dias 18 e 19 de agosto (terça-feira e quarta-feira). E empresa responsável pela obra executará o último trecho dos 600 metros de drenagem necessários para coibir os alagamentos.

Durante visita à obra, o Secretário de Obras, Luciano Carvalho destacou que os serviços na região estão de acordo com o cronograma estabelecido pela pasta. “Nosso compromisso em entregar tudo aquilo previsto em contrato até o fim deste ano está mantido. Até o fim desta semana a drenagem da rua 3 estará concluída. Na sequência vamos partir para a conclusão da pavimentação asfáltica”, afirma.

O secretário também destaca que a rua 12 está passando por obras de drenagem e outras vias, como a rua 4, estão recebendo asfalto novinho. “As empresas estão comprometidas com os serviços e contamos com elas para que os anseios de moradores e comerciantes da região sejam atendidos”, pontua.

Rua 3

A etapa em questão consiste na realização de 600 metros de drenagem e 1,5 km de pavimentação da via, trecho localizado entre a marginal da Estrada Parque Taguatinga Guará (EPTG) até o entroncamento com a rua 8, além de meio-fio e calçada. O valor investido será de R$2.547.343,18 e a previsão é de que os serviços executados pela empresa GW sejam concluídos antes do início do próximo período chuvoso.

Rua 4

Na rua 4, uma das principais vias comerciais da cidade, as máquinas da empresa Artec trabalham na compactação do solo para a chegada do asfalto.

Rua 12

Com 3,2 km de extensão, a rua 12 é importante centro comercial do Vicente Pires. Em 2019, foram executados 442 metros de drenagem e pavimentação. No momento, a empresa HYTEC trabalha na execução de 2.758 metros de drenagem, sendo 1,8 mil de galeria 2×2 e 878 metros de rede variando diâmetros de 600 mm até 1500 mm.

Nos trechos em que a drenagem já está concluída, as máquinas já preparam o terreno para a chegada do tão aguardado asfalto. O investimento é de aproximadamente R$ 15 milhões.

Com informações da Agência Brasília

