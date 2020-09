Viadutos da N2 são reconstruídos

PUBLICIDADE

Construídos na época em que Brasília começou a ser erguida, os viadutos da área central da cidade nunca haviam recebido, nestes 60 anos, qualquer reforma ou sequer manutenção que garantisse a passagem segura de veículos sobre eles. Realidade que mudou neste governo. As obras de reforma nos viadutos sobre a Via N2, perto da plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, seguem em ritmo acelerado e já estão entre 50% e 60% prontas.

45 toneladas é a capacidade dos novos viadutos da N2.

São dois elevados em obra, no mesmo ritmo de execução: um no começo do Eixo W Norte, perto do Conjunto Nacional, e outro no Eixo L Norte, ao lado do Teatro Nacional. Em ambos a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) contratou empresa para recuperar e reforçar a estrutura dos viadutos.

Quem executa a obra é a Soltec Engenharia, contratada por meio de licitação. Os serviços envolvem um investimento de R$ 5 milhões e empregam aproximadamente 200 trabalhadores direta e indiretamente. A reforma foi iniciada em fevereiro de 2020.

“Estamos fazendo outro viaduto em cima do velho”, disse Gaspar Ferreira Duarte, engenheiro da Novacap.

Neste momento os trabalhadores finalizam a montagem da plataforma do lado direito do viaduto, estrutura que sustentará os operários responsáveis pela reforma. O mesmo trabalho já foi feito do lado esquerdo.

“Fizemos o reforço dos pilares que receberam maior quantidade de concreto e aço, o que fez com que eles fossem acrescidos em 20 centímetros na parte superior e 30 centímetros na parte inferior”, afirma o engenheiro da Novacap Gaspar Ferreira Duarte, que fiscaliza a obra.

Carga pesada

O objetivo da reforma também é aumentar a capacidade de carga da estrutura que, com o passar dos anos, recebe uma circulação de veículos cada vez maior. “O trânsito de veículos pesados no centro de Brasília não é permitido, mas esses viadutos estarão preparados para suportar cargas de até 45 toneladas”, tranquiliza o chefe do Departamento de Edificações da Novacap, Carlos Spies.

“Agora a área central do Plano Piloto está praticamente reforçada. Entregamos as obras do viaduto da Galeria dos Estados e a reforma das tesourinhas está em andamento”, disse Carlos Spies, chefe de Edificações da Novacap.

Segundo o especialista, ao reforçar a estrutura das passagens e adequar os viadutos às novas normas técnicas brasileiras, as estruturas suportariam o peso de um caminhão bitrem – combinação de dois semirreboques acoplados entre si e usados para o transporte de variados produtos agrícolas e até industriais. Antes, os viadutos suportavam peso de até 36 toneladas.

Novo centro

Essa ação faz parte do pacote de reforma estrutural do GDF, uma vez que, nestes 60 anos de capital federal, a grande maioria das obras urbanas de Brasília nunca passou por reparos. “Nós quebramos para ver como eles estavam por dentro e estava todo cheio de madeira podre. Fizemos a limpeza dele e quebramos a laje, por cima, para fazer a recuperação das vigas”, revela o engenheiro Gaspar Ferreira.

Já Carlos Spies informa que as vistorias feitas pela empresa pública há mais de dez anos já apontavam a necessidade de reformas nas obras de arte da região central, mas nenhuma gestão fez os projetos de recuperação necessários para as obras.

Ainda segundo os engenheiros, a Novacap já elabora os projetos para iniciar o reforço estrutural dos dois viadutos de ligação entre os eixos L e W, também no começo da Asa Norte. As obras na área central são feitas de maneira a não prejudicar o trânsito, que nunca foi totalmente fechado, mas apenas teve o número de faixas reduzido.

Com informações da Agência Brasília